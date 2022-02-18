В Тамбове арестован подозреваемый в убийстве крупного чиновника

Суд в Тамбове поместил под арест на два месяца 30-летнего подозреваемого в убийстве заместителя начальника регионального управления дорог и транспорта Виктора Вакульчика.

Напомним, тело чиновника с ножевыми ранениями было найдено утром 14 февраля в подъезде его дома. По подозрению в совершении убийства задержан пасынок погибшего, сын его супруги от первого брака.

По версии следствия, у подозреваемого был конфликт с отчимом. Утром 14 февраля в подъезде дома он нанес отчиму множественные ножевые ранения, а затем скрылся, сообщили в управлении СК по региону.

Правоохранители изъяли предполагаемое орудие убийства, одежду и обувь подозреваемого, назначен ряд экспертиз.