Жительница Иванова перевела мошенникам пять миллионов рублей

Ивановские полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В дежурную часть отдела МВД по Советскому району обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что три недели назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центрального банка РФ. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить от имени женщины кредит. Чтобы избежать этого, необходимо "создать анти-заявку", то есть оформить другой кредит.

- Под руководством незнакомца жительница в течение трех недель оформила четыре кредита в разных банках, сняла наличные и перевела их на указанные телефонным куратором счета. После того, как все суммы были перечислены, лжесотрудник банка сказал, что необходимо поместить в безопасные ячейки личные средства женщины. Она вновь выполнила его указания, - рассказали в УМВД по региону.

Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

Настоящие сотрудники банка никогда не звонят клиентам с подобными сообщениями, напомнили в полиции и призвали уточнять информацию по телефону горячей линии, указанному на банковской карте или в договоре.