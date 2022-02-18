Циклон принесет на Сахалин и Курилы снегопад и штормовой ветер

В северной части Японского моря формируется циклон, который в ближайшее время обрушится на Сахалин и Курилы. Об этом сообщается в Telegram-канале Сахалинского УГМС.

Погода начнет ухудшаться уже в субботу. На севере области временами будет идти снег, в центре и на юге осадков не ожидается. А вот к воскресенью умеренный снегопад распространится и на южные районы, при этом чуть потеплеет. На Курильских островах прогнозируются осадки в виде мокрого снега, усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

К понедельнику центр циклона сместится к Южным Курилам. В Южно-Курильском и Курильском районах синоптики обещают сильный снегопад и метель, порывы ветра будут достигать ураганных значений - 33-38 метров в секунду. На Сахалине все это время также будет идти снег, скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, на побережье - до 30 м/с.

Улучшение погоды наступит во вторник, когда атмосферный вихрь выйдет в Тихий океан.