Город Спутник в Приморье начнут строить в 2023 году

В 2023 году в Приморском крае начнется строительство города Спутника вблизи Владивостока, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

Условием для начала строительства должна стать готовность проектно-сметной документации.

"В 2023 году проектно-сметная документация должна быть готова, и тогда же начнется сооружение парка и закладка инженерной инфраструктуры под будущий город. Это дороги, магистральные сети, теплоснабжение, водоснабжение, электрические сети", - сказал губернатор во время "прямой линии" с жителями края в четверг.

Он отметил, что перед началом стройки проект будущего города согласуют с населением. Самые популярные предложения будут внесены в план строительства. Город будет возводиться в Надеждинском районе на площадке "Западная".

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о создании первого на Дальнем Востоке города-миллионника, который объединит Владивосток и Артем.

На VI Восточном экономическом форуме власти Приморья заключили многостороннее соглашение застройке территории будущего города Спутника. Его подписали представители минвостокразвития, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", корпорации развития "ВЭБ.РФ" и ООО "Новые городские проекты".