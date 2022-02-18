На Камчатке мать украла деньги со счета сына-подростка

На жительницу Петропавловска-Камчатского завели уголовное дело. Ее обвиняют в краже денег со счета сына-подростка (пункт "г" части 3 статьи 158 УК РФ).

36-летняя ранее судимая женщина лишена родительских прав в отношении своего 17-летнего ребенка. По версии следствия, находясь в квартире дома по улице Дальняя в Петропавловске-Камчатском, используя мобильное банковское приложение, она похитила со счета сына 28 тысяч рублей.

"В настоящее время органом следствия проводиться комплекс процессуальных действий, направленный на дальнейшее установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщается на сайте СУ СК РФ по Камчатскому краю.