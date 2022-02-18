На Сахалине завели дело на иностранца, не сообщившего о террористах

Проживающий на Сахалине иностранец стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не сообщил в правоохранительные органы о своих приятелях, воюющих на стороне террористической организации.

Согласно материалам следствия, мужчина, переписываясь со знакомыми в соцсетях, узнал о том, что они разделяют религиозную идеологию экстремистского характера. В 2015 году эти граждане покинули Сахалин и прибыли на территорию иностранного государства, где вступили в ряды международной террористической организации. И сейчас воюют против правительственных войск и их союзников.

"Подозреваемый, не являясь их близким родственником, не сообщил в органы власти сведения о лицах, совершающих преступление", - уточнили в региональном СУ СК.

Дело расследуется по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Основанием для его возбуждения послужили материалы, предоставленные региональным погрануправлением ФСБ России.