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Рубрика: Происшествия

На Сахалине завели дело на иностранца, не сообщившего о террористах

Текст: Ольга Коваль

Проживающий на Сахалине иностранец стал фигурантом уголовного дела из-за того, что не сообщил в правоохранительные органы о своих приятелях, воюющих на стороне террористической организации.

Согласно материалам следствия, мужчина, переписываясь со знакомыми в соцсетях, узнал о том, что они разделяют религиозную идеологию экстремистского характера. В 2015 году эти граждане покинули Сахалин и прибыли на территорию иностранного государства, где вступили в ряды международной террористической организации. И сейчас воюют против правительственных войск и их союзников.

"Подозреваемый, не являясь их близким родственником, не сообщил в органы власти сведения о лицах, совершающих преступление", - уточнили в региональном СУ СК.

Дело расследуется по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Основанием для его возбуждения послужили материалы, предоставленные региональным погрануправлением ФСБ России.

Как остановить распространение экстремистской организации

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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