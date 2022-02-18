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18.02.2022 05:28
Рубрика: Происшествия

Отравившихся в сахалинском порту работников выписали из больницы

Текст: Дина Непомнящая

Работников берегового предприятия, госпитализированных после отравления на турецком сухогрузе Bordo Mavi в порту города Невельска, выписали из больницы. Об этом сообщили министерстве здравоохранения Сахалинской области ТАСС.

Источник отравления все еще не установлен.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 15 февраля. С жалобой на боль в горле, кашель и затрудненное дыхание обратились десять человек. Все они местные жители. Турецкие моряки о недомогании не сообщали. Состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести и удовлетворительное. Медики поставили диагноз "отравление неизвестным веществом". Четыре человека были госпитализированы, остальные смогли отправиться лечиться домой.

Причины случившегося устанавливают следователи.

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