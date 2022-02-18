В Якутске откроют "штрафстоянку" для лошадей

В марте в Якутске на базе агрошколы в пригороде Хатассы откроется специальная площадка, куда будут свозить лошадей, находящихся на свободном выгуле. Работать объект будет по принципу штрафстоянки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Самовыгул сельскохозяйственных животных - большая проблема для Якутска. Лошади и коровы, которых хозяева периодически выпускают на выгул, беззастенчиво ходят по паркам и скверам, в теплое время года пасутся на клумбах. Дворники гоняют их с детских площадок.

На протяжении нескольких лет городские власти пытались организовать "штрафстоянку" для животных, но было сложно выполнить все санитарные нормы. В ноябре на территории агрошколы начали создавать такую передержку для лошадей и коров.

"Тариф" на необычной "штрафстоянке" пока не называется. Но городские власти намерены сделать его высоким, чтобы простимулировать владельцев животных следить за своим поголовьем.