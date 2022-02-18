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18.02.2022 05:07
Рубрика: Происшествия

В Улан-Удэ по подозрению во взятке задержали муниципального чиновника

Текст: Александр Филимоненко

Следователи СУ СК России по Республике Бурятия возбудили уголовное дело в отношении замдиректора муниципального комбината по благоустройству города Улан-Удэ. Должностное лицо подозревается в получении взятки за незаконные действия, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в июле 2019 года в комбинат по благоустройству Улан-Удэ был направлен местный житель для отбывания назначенного судом наказания в виде обязательных работ. Мужчину временно приняли на работу уборщиком. Не желая отбывать наказание, он попросил знакомого решить вопрос с освобождением от работ. Посредник договорился с мастером комбината и передал ему коньяк и сухие пайки общей стоимостью более 21 тысячи рублей.

"Чиновник сам настоял на взятке в виде продуктов питания и дорогостоящей алкогольной продукции. Получив пайки и спиртное, подозреваемый составил фиктивные табеля учета отработанного времени и в последующем передал их осужденному для предъявления в уголовно-исполнительную инспекцию и снятия судимости", - говорится в сообщении.

Подозреваемый тем временем пошел на повышение и сейчас занимает должность заместителя директора муниципального учреждения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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