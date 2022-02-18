НОЦ "Инженерия будущего" наградил номинантов за вклад в развитие центра

16 февраля прошла торжественная церемония награждения международной премии "Инженерия будущего".

В заключительный день Международной недели науки "Сила инженерии" сразу в шести регионах-инициаторах научно-образовательного центра (НОЦ) прошло награждение лауреатов международной премии "Инженерия будущего". В церемонии приняли участие индустриальные партнёры, вузы-участники НОЦ, академики, профессоры, педагоги, студенты и школьники, научные эксперты из Беларуси, Германии, Франции, Китая, Норвегии, Казахстана, Сербии и Словении.

- Я, скажу честно, вдохновлён той работой, которая организована НОЦ, теми результатами, которые удаётся достигать в кротчайшие сроки. На нас уже особенно смотрят и более внимательно на уровне федерального правительства, ведущие эксперты, учёные. Я очень надеюсь, что надежды, не только наши с вами, но и наших уважаемых партнёров, руководства страны - мы оправдаем. Я хочу поблагодарить всех вас за эту дружную, командную работу в рамках НОЦ. Поблагодарить своих уважаемых коллег - губернаторов, с которыми мы создали этот НОЦ, и он достигает новых вершин, - отметил председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, премией наградили тех, кто внес большой вклад в становление, развитие, повышение эффективности НОЦ, формирование образовательного, научного и кадрового потенциала. Всего было 39 номинаций, победителями которых стали коллективы и отдельные представители научного сообщества, индустриальные партнеры, управляющая компания НОЦ, а также школьники, студенты и студенческие коллективы. Всего в шести регионах наградили 115 человек. Так же главы Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии и Чувашии вручили по три специальных приза тем, кто на их взгляд достоин премии НОЦ "Инженерия будущего".

- Я рада, что у нас получилось провести эту насыщенную, интересную неделю науки "Сила инженерии". Мне бы хотелось поблагодарить глав регионов, за их постоянную поддержку. Без коллег из регионов, органов власти, ректоров у нас бы ничего не получилось. Больше всех хочется поблагодарить, я думаю, что вы все меня коллеги поддержите, Дмитрия Игоревича. Спасибо вам, что рискнули, поверили в нас и доверили нам этот проект. Это такой драйв каждый день, без выходных. Вы не поверите, но мы с удовольствием занимаемся этим проектом. Мы рады, что результаты деятельности НОЦ вас вдохновляют. Понимаем, какую ответственность на нас налагает первое место на конкурсе, лидерские показатели по итогам года, ваше успешное выступление на Госсовете. Поэтому, коллеги, впереди нас ждёт много работы, - отметила советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития - управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Ольга Михеева.

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