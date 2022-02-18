НОЦ "Инженерия будущего" наградил номинантов за вклад в развитие центра

Новости

Российская интеллектуальная собственность оценена в 6 трлн рублей 11:19
Фигурное катание: Спортивные пары, короткая программа. Онлайн 11:17
Подготовку очередного эшелона с техникой ЗВО к возвращению домой сняли на видео 11:13
В воронежском селе рассказали, как жила "рабыня из Бурятии" 11:13
Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта вырастет в полтора раза 11:09
Смольный заплатит по 1 млн рублей семьям погибших от отравления барием 11:05
Отделения Почты России изменят график работы из-за 23 февраля 11:05
Эксперт рассказал, зачем производители уменьшают фасовку продуктов 11:04
Глава Минэкономразвития представил нового руководителя Роспатент 10:58
Французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла масс-старт 10:56
США продадут Польше 250 танков Abrams 10:49
В ДНР перекрыли движение по трассе Донецк - Горловка 10:46
Роспатент возглавил Юрий Зубов 10:45
В Москве скончалась вдова Кира Булычева Кира Сошинская 10:43
"Средний чек" по ипотеке обновил исторический максимум 10:40
Медицинские стартапы получат в Москве гранты на использование облачных сервисов Яндекса 10:39
Мишустин продлил упрощенный порядок установления инвалидности 10:36
В Атлантике горит судно с 4 тысячами автомобилей люкс-класса 10:28
Почти 80% россиян столкнулись с постковидным синдромом 10:25
В Греции с горящего парома Euroferry Olympia уже спасли 242 из 288 человек 10:22
В Латвии пройдут военные учения НАТО 10:10
Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских в московском метро 10:05
Конференция по безопасности в Мюнхене будет посвящена Украине 09:59
Из Крыма перебазировали на запасные аэродромы 10 бомбардировщиков Су-24 09:57
Минпросвещения: До 1 марта ждем от регионов программы капремонта школ 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 10:23
Рубрика: Власть

НОЦ "Инженерия будущего" наградил номинантов за вклад в развитие центра

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
16 февраля прошла торжественная церемония награждения международной премии "Инженерия будущего".
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

В заключительный день Международной недели науки "Сила инженерии" сразу в шести регионах-инициаторах научно-образовательного центра (НОЦ) прошло награждение лауреатов международной премии "Инженерия будущего". В церемонии приняли участие индустриальные партнёры, вузы-участники НОЦ, академики, профессоры, педагоги, студенты и школьники, научные эксперты из Беларуси, Германии, Франции, Китая, Норвегии, Казахстана, Сербии и Словении.

- Я, скажу честно, вдохновлён той работой, которая организована НОЦ, теми результатами, которые удаётся достигать в кротчайшие сроки. На нас уже особенно смотрят и более внимательно на уровне федерального правительства, ведущие эксперты, учёные. Я очень надеюсь, что надежды, не только наши с вами, но и наших уважаемых партнёров, руководства страны - мы оправдаем. Я хочу поблагодарить всех вас за эту дружную, командную работу в рамках НОЦ. Поблагодарить своих уважаемых коллег - губернаторов, с которыми мы создали этот НОЦ, и он достигает новых вершин, - отметил председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, премией наградили тех, кто внес большой вклад в становление, развитие, повышение эффективности НОЦ, формирование образовательного, научного и кадрового потенциала. Всего было 39 номинаций, победителями которых стали коллективы и отдельные представители научного сообщества, индустриальные партнеры, управляющая компания НОЦ, а также школьники, студенты и студенческие коллективы. Всего в шести регионах наградили 115 человек. Так же главы Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии и Чувашии вручили по три специальных приза тем, кто на их взгляд достоин премии НОЦ "Инженерия будущего".

- Я рада, что у нас получилось провести эту насыщенную, интересную неделю науки "Сила инженерии". Мне бы хотелось поблагодарить глав регионов, за их постоянную поддержку. Без коллег из регионов, органов власти, ректоров у нас бы ничего не получилось. Больше всех хочется поблагодарить, я думаю, что вы все меня коллеги поддержите, Дмитрия Игоревича. Спасибо вам, что рискнули, поверили в нас и доверили нам этот проект. Это такой драйв каждый день, без выходных. Вы не поверите, но мы с удовольствием занимаемся этим проектом. Мы рады, что результаты деятельности НОЦ вас вдохновляют. Понимаем, какую ответственность на нас налагает первое место на конкурсе, лидерские показатели по итогам года, ваше успешное выступление на Госсовете. Поэтому, коллеги, впереди нас ждёт много работы, - отметила советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития - управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Ольга Михеева.

Подробнее об этом и других новостях можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

Стартовала неделя науки НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Главное сегодня

Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Посол РФ в США Антонов назвал цинизмом отрицание Вашингтоном геноцида русских в Донбассе
Страны Евросоюза боятся за свою экономику из-за введения санкций против России
ЛНР: Украинские военные за сутки 29 раз нарушили режим тишины
Два суперциклона обрушатся на европейскую часть России
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД