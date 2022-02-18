Оренбуржец избил двух школьников за то, что те не поздоровались

Полиция возбудила два уголовных дела на 47-летнего жителя райцентра Саракташ по факту нанесения побоев мальчикам 9 и 10 лет. Мужчина напал на детей за то, что те не поздоровались с ним.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области, с заявлением на обидчика обратились родители школьников. По словам подозреваемого, он ехал по улице на велосипеде, а дети, идущие навстречу, не поздоровались с ним. Мужчина усмотрел в этом издевку. Он остановился и нанес мальчикам удары по ногам.

По заключению экспертизы, это не повлекло вреда здоровью потерпевших. По статье 116 УК РФ "Побои" саракташцу грозит до двух лет лишения свободы.