Психотерапевт объяснил, почему не стоит брать работу на дом

Для того чтобы предотвратить эмоциональное выгорание, необходимо грамотно организовать рабочий процесс и уметь "переключаться". Не следует брать работу на дом, старайтесь меньше говорить о работе после нее. Об этом заявил заведующий отделением Оренбургской областной психиатрической больницы №2 Ярослав Журавлев.

Специалист поделился советами, как не довести себя до кризиса. По словам медика, эмоциональному выгоранию подвержены в первую очередь представители творческих профессий, а также те, чья работа связана с общением, оказанием помощи людям: врачи, учителя, соцработники, юристы.

Основной симптом такого состояния - чувство эмоционального истощения, безразличия, в крайних случаях депрессия. Также могут проявляться негативное отношение к коллегам, клиентам, пациентам, грубость, раздражительность, отрицательное восприятие себя как профессионала, неуверенность в своем мастерстве.

В числе факторов риска Ярослав Журавлев назвал неблагоприятные условия работы (без перерыва, отпуска), конфликтные отношения в коллективе, психологически трудный контингент, повышенную ответственность сотрудника. Причиной может стать и травмирующая ситуация - смерть близких, несчастный случай. Способствуют быстрому выгоранию и некоторые личностные качества - перфекционизм, завышенные требования к себе.

В качестве профилактических мер эксперт посоветовал не ставить перед собой изначально невыполнимых целей. Рабочий процесс нужно постараться организовать грамотно, в нем обязательно должны быть перерывы.

Универсальный совет - на время сменить обстановку. На пользу пойдут командировки, обучающие курсы, конференции и т.п. Поможет любое отвлечение от рутины. Поэтому очень важно иметь в жизни что-то, кроме работы, - хобби, увлечение, спорт.