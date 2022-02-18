Санитарные врачи рассказали, как сделать пельмени полезными

Ежегодно 18 февраля отмечается Всемирный день пельменей. У русских пельменей есть многочисленные "собратья" в национальных кухнях разных стран и народов. Итальянские равиоли, кавказские хинкали, узбекские манты, украинские вареники, белорусские колдуны занимают почетное место на столе. Однако из-за высокой калорийности пельмени нельзя безоговорочно отнести к здоровому питанию.

Как сообщил Роспотребнадзор по Республике Мордовия, чтобы пельмени стали полезнее, диетологи рекомендуют изменить рецептуру приготовления и замесить тесто на муке грубого помола. Это не ухудшит вкусовые качества, а польза несомненна. Для фарша лучше использовать нежирное мясо. Можно добавить белое мясо курицы либо индейки.

А вот размер порции придется уменьшить. Помните, что даже 10-12 пельменей могут обеспечить до 30 процентов суточной калорийности рациона.

И третье условие "правильных" пельменей - полезный соус. Замените майонез и кетчуп нежирной сметаной или йогуртом.

В ведомстве напомнили, что при покупке замороженных пельменей нужно внимательно изучить состав. Существуют пять категорий качества этого полуфабриката - от А до Д. В пельменях высшей категории А содержание мяса должно составлять 80 и более процентов. А в полуфабрикате категории Д - менее 20 процентов.