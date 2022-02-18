В Башкирии отменили QR-коды при посещении общественных мест

Новости

Сахар по 47 рублей: Почти 20 компаний зафиксировали цену на сахарный песок 18:48
В Крыму готовы принять эвакуируемых жителей Донбасса 18:38
Дипломат из РФ рассказал о лжи о российско-белорусских учениях на заседании ОБСЕ 18:37
Минтруд напомнил о продлении временного порядка установления инвалидности 18:29
В ЛНР приостановили учебный процесс, интернаты и детдома эвакуируют в РФ 18:21
МВД ЛНР переведено на усиленный режим службы 18:10
Индексы Мосбиржи и РТС падают на фоне обострения ситуации на востоке Украины 18:07
Лукашенко: Референдум в Беларуси пройдет в соответствии с интересами народа 18:05
Сборная Швеции сравняла счет в хоккейном полуфинале против России 18:04
Священник награжден за спасение человека 17:57
Депутат: Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все готово 17:57
Лукашенко сообщил о строительстве порта под Петербургом для перевалки грузов 17:57
Яна Чурикова впервые заразилась коронавирусом 17:55
В Донецке сработала сирена гражданской обороны 17:54
Суд назначил Олегу Навальному год строгого режима 17:46
Тарасова - Морозов: После проката почувствовали облегчение 17:46
"Локомотив" расторг контракт с осужденным за изнасилование хоккеистом 17:44
Путин: За восемь лет выполнено 90% задач по импортозамещению 17:42
Сборная России по хоккею выигрывает после второго периода полуфинала со Швецией 17:38
Путин: Минск и Москва наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции 17:37
Власти ДНР: в Россию могут быть эвакуированы сотни тысяч человек 17:36
Фигурист Галлямов рассказал, как чувствует себя после падения в командном турнире 17:34
Путин: США пока не настроены адекватно воспринимать требования России по безопасности 17:28
Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию 17:22
Путин рассказал, как пережил "вторжение" на Украину 16 февраля 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 18:24
Рубрика: Власть

В Башкирии отменили QR-коды при посещении общественных мест

Текст: Гульназ Данилова

В Башкирии с завтрашнего дня при посещении торговых центров, рынков, музеев, театров, кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов, санаториев, гостиниц, салонов красоты и прочих подобных мест перестанут требовать QR-коды.

В Красноярском крае для авиапассажиров смягчили ограничения по COVID-19

Ограничения продолжают действовать на мероприятиях в закрытых помещениях, если в зале 500 и более человек. В таких случаях, как и раньше, QR-коды обязательны. Также остаются в силе требования носить маски, измерять температуру на входе и соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава республики Радий Хабиров, такое решение принято на заседании штаба по коронавирусу и объясняется тем, что в Башкортостане достигнут порог коллективного иммунитета.

"По состоянию на 18 февраля в Башкортостане вакцинировано первым компонентом 2 435 545 человек (98% от подлежащего вакцинации населения). Полностью завершили вакцинацию (первым и вторым компонентом) - 2 289 069 человек (92% от подлежащего населения)", - написал Радий Хабиров.

С 21 февраля, кроме вакцинированных и переболевших, QR-код могут получить и те, у кого в результате исследований обнаружили антитела к коронавирусной инфекции, а само заболевание не подтверждено.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР
Лавров предложил США следовать подходу "пацан сказал - пацан сделал"
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД