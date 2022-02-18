В Башкирии отменили QR-коды при посещении общественных мест

В Башкирии с завтрашнего дня при посещении торговых центров, рынков, музеев, театров, кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов, санаториев, гостиниц, салонов красоты и прочих подобных мест перестанут требовать QR-коды.

Ограничения продолжают действовать на мероприятиях в закрытых помещениях, если в зале 500 и более человек. В таких случаях, как и раньше, QR-коды обязательны. Также остаются в силе требования носить маски, измерять температуру на входе и соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава республики Радий Хабиров, такое решение принято на заседании штаба по коронавирусу и объясняется тем, что в Башкортостане достигнут порог коллективного иммунитета.

"По состоянию на 18 февраля в Башкортостане вакцинировано первым компонентом 2 435 545 человек (98% от подлежащего вакцинации населения). Полностью завершили вакцинацию (первым и вторым компонентом) - 2 289 069 человек (92% от подлежащего населения)", - написал Радий Хабиров.

С 21 февраля, кроме вакцинированных и переболевших, QR-код могут получить и те, у кого в результате исследований обнаружили антитела к коронавирусной инфекции, а само заболевание не подтверждено.