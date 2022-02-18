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18.02.2022 18:50
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье чипировали 16% бездомных собак

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В прошлом году в Оренбуржье на отлов бездомных животных было выделено 25 миллионов рублей. Этих средств хватило на то, чтобы стерилизовать и чипировать 3359 особей или 16 процентов от общего числа бродячих собак.

Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области по итогам проверок исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с региональным законом мероприятия по отлову, которые проводятся на местах, финансируются из областного бюджета. Результаты проверок говорят о том, что субвенций явно не хватает. Так, средства, выделенные на эти цели в 2021 году администрации Оренбурга, были полностью освоены уже в сентябре.

Кроме того, региональным минсельхозом были допущены нарушения при распределении субвенций бюджетам городов и районов. Недостатки выявлены и в работе органов местного самоуправления. Это касается организации мероприятий по отлову, контроля за исполнением контрактов и несвоевременного проведения конкурсных процедур.

По фактам нарушений внесены представления.

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В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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