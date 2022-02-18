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18.02.2022 09:04
Рубрика: Власть

В Пензенской области готовится к запуску литейное производство

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенской области планируют запустить литейное производство для нужд станкостроение. Это значительно укрепит созданный в регионе станкостроительный кластер.
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой" Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"

Соответствующее решение озвучил генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков на общем годовом собрании членов российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент". Оно состоялось в Москве во Всероссийском научно-исследовательском институте "ВНИИинструмент".

Президент ассоциации "Станкоинструмент" Георгий Самодуров представил отчет по итогам 2021 года, а также ознакомил присутствующих с планами и основными направлениями работы в наступившем году.

Индекс промышленного производства в российском станкостроении за прошлый год составил 105,3 процента, это выше, чем по многим другим отраслям. В структуре предприятий станкоинструментального комплекса по технологическим направлениям продолжает сохранять лидерство производство токарного оборудования - 34 процента от общего объема, фрезерные станки - 23 процента и оборудование сверлильно-расточной технологии - 21 процент.

В 2022 году намечено продолжить активное развитие и модернизацию станкоинструментальной отрасли, научной и инновационной деятельности, организацию и проведение международных выставок. С этого года ассоциация "Станкоинструмент" будет выступать организатором новой отраслевой выставки станков и производственных технологий "Металлообработка. Технологии. Оборудование - "RIMTOS" (Russian International Machine Tool and Manufacturing Technology Show). Она пройдет с 23 по 27 мая в выставочном комплексе "Крокус-Экспо" в Москве.

Фото: СтанкоМашСтрой
Компания "СтанкоМашСтрой" представила на выставке "Металлообработка-2016" новинки собственного производства

Компания "СтанкоМашСтрой" входит в ТОП-10 предприятий станкостроительного комплекса по производству товаров и услуг. О результатах работы предприятия и ближайших планах рассказал генеральный директор Олег Кочетков.

Главным достижением минувшего года стало создание станкостроительного кластера в регионе, в него вошли 13 промышленных предприятий Пензенской области, два вуза, один ссуз, шесть региональных институтов развития и организаций, представляющие технологическую и промышленную инфраструктуру. Предприятием, осуществляющим конечное производство продукции кластера, является компания "СтанкоМашСтрой". Проекты пензенского станкостроительного кластера претендуют на получение государственной поддержки в виде субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат при реализации совместного проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции. Объем выделяемых средств на поддержку кластерных проектов в этом году составит около 1,6 млрд. рублей с перспективой увеличения финансирования в случае большого количества проектов. Это позволит значительно увеличить объемы выпускаемого в России оборудования и повысит уровень локализации производства.

В прошедшем году на предприятии "СтанкоМашСтрой" освоили выпуск нового высокотехнологичного оборудования - вертикальных обрабатывающих центров VTM9. Первый станок был впервые экспортирован в Турцию на атомную электростанцию "Аккую". В планах на 2022 год расширить номенклатуру выпускаемых модификаций.

Из важнейших планов на этот год - запуск собственного литейного производства. Подготовка к реализации этого проекта уже началась. Олег Кочетков рассказал членам ассоциации, что в настоящее время приобретены производственные площадки в городе Сердобске Пензенской области.

- Они будут использоваться под литейное производство и под предварительную обработку отливок. В результате запуска нового для нас производственного направления предприятие будет защищено от рисков, связанных с перебоями в поставках литейных заготовок, и от роста цен в связи с низкой конкуренцией в этой отрасли, - пояснил Олег Кочетков.

Присутствовавший на собрании ассоциации заместитель директора Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Юрий Кузнецов поблагодарил Олега Кочеткова за весомый вклад в развитие отрасли и высокие показатели в работе.

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