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18.02.2022 17:44
Рубрика: Общество

Врач рассказал, почему антитела после COVID-19 сохраняются недолго

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Организм - это постоянно саморегулирующаяся и очень экономная система, поэтому уровень антител, появившихся в результате вакцинации или болезни, неминуемо начинает снижаться. Об этом напомнил главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

- Организм не будет поддерживать количество антител бесконечно долго при отсутствии контактов с вирусом, - говорит медик. - Скорость этого снижения различна, но у большинства людей критическое снижение напряженности иммунитета наступает через шесть месяцев. Именно этот момент и оптимален для повторной вакцинации.

Врач отмечает, что часто повторная вакцинация дает даже более эффективный иммунный ответ, чем первичная. Это так называемый "буст-эффект", который связан с тем, что благодаря наличию "иммунологической памяти", информации, которая сохраняется в определенных клетках, организм дает более быструю и активную выработку антител.

- Cразу хочу предостеречь от идеи "немножко переболеть вместо вакцинации", - говорит Александр Муравец. - Подход в корне неверный, а зачастую и смертельно опасный. Болезнь очень коварна, и потеря трех-четырех дней, которые нужны для активации "иммунологической памяти", для некоторых может оказаться фатальной. Для наиболее полной защиты от вируса нам нужны именно антитела, потому что только они способны атаковать его с первых минут попадания в организм и не дать коронавирусу запустить каскад повреждений органов и систем организма, который может закончиться непредсказуемо и очень печально.

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