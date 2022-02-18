"Жигулевская долина" будет сотрудничать с АвтоВАЗом

В тольяттинском технопарке "Жигулевская долина" побывала делегация представителей АвтоВАЗа во главе с президентом Николя Мором.

Во время визита резиденты технопарка представили проекты, касающиеся автопрома. Главе АвтоВАЗа презентовали возможности региональной экосистемы инноватики, а также предложили ряд возможных направлений для совместной работы, в том числе по отбору, подготовке и совместному финансированию перспективных инновационных проектов региона; валидации Регионального центра инжиниринга по необходимым стандартам для возможности его участия в цепочках проверки продукции поставщиков завода и в программе фонда "Сколково".

В Самарской области создаются все условия для развития инновационного предпринимательства. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым совместно с жителями региона, - в поддержке инициативных людей, развивающих свои, в том числе, высокотехнологичные проекты.

- Мы создаем для инноваторов Самарской области максимум возможностей, помогаем разработчикам заявить о своей идее крупным индустриальным партнерам, а промышленным предприятиям, в свою очередь - внедрить передовые, апробированные технологические решения в свои технологические цепочки, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Наладить диалог инноваторов и потенциальных заказчиков также помогают конкурсные отборы и акселераторы, которые мы проводим в партнерстве с корпорациями, такими как "РЖД" и "ДАЛИМО". Площадками для эффективного взаимодействия инноваторов также являются "Точки кипения", которые сегодня создаются на базе вузов и предприятий региона. Плодотворное сотрудничество технопарка "Жигулевская долина" с АвтоВАЗом - это отличный шанс для высокотехнологичных стартапов предложить свои решения для автомобильной промышленности и внедрить их на мощностях завода. Уверен, что наше взаимодействие с заводом будет только развиваться и будет взаимовыгодным.

Напомним, работающий периметре технопарка Региональный центр инжиниринга, входит в число лучших в России по поддержке малого и среднего предпринимательства. Ежегодно его услугами пользуются более 170 контрагентов. Для автопрома центр предлагает проектирование технологической оснастки, контроль качества изготавливаемых изделий, прототипирование и реверс-инжиниринг, развитие поставщиков крупных заказчиков. Также всестороннюю поддержку бизнесу в регионе в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

- С момента моего последнего визита сегодня я увидел много положительных изменений, много новых возможностей для дальнейшей кооперации, в том числе с участием "Сколково". И мы будем дальше прорабатывать эти возможности. Я уверен, что у нас найдутся совместные перспективные проекты вместе с "Жигулевской долиной", - отметил Николя Мор.

- Взаимодействие с индустриальными партнерами - одна из целевых задач оператора экосистемы инноваций Самарской области - ГАУ "ЦИК СО". Технопарк в данном случае выступает своеобразным мостиком возможностей для резидентов. В 2021 году более 50 стартапов получили доступ к инновационным запросам индустриальных партнеров. Наша цель - максимально продвинуть инновационные компании региона в производственные цепочки успешных компаний, в том числе и международного уровня. У АвтоВАЗа своя большая экосистема, и мы уверены, что наши предложения станут шагом к выстраиванию дальнейшего тесного взаимодействия и налаживания горизонтальных связей с предприятием, - сказал руководитель управляющей компании технопарка Александр Сергиенко.