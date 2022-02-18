Житель Ижевска заплатил 110 тысяч за "помощь" в получении прав

Житель Ижевска собирался нарушить закон и купить водительские права в интернете, но сам оказался потерпевшим. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в дежурную часть обратился 22-летний молодой человек с заявлением о хищении более ста тысяч рублей.

В одной из соцсетей горожанин увидел объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения без обучения и экзаменов. На звонок по указанному номеру ответил мужчина, который запросил за свои услуги 110 тысяч. Деньги были переданы при личной встрече, однако потом исполнитель перестал выходить на связь с заказчиком, и права молодой человек так и не получил.

В результате оперативной работы полиция нашла и задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый житель города. Он пояснил, что делать водительское удостоверение не собирался и никакого отношения к Госавтоинспекции не имеет.

Заведено уголовное дело. О санкциях к тому, кто собирался купить права, ничего не сообщается.