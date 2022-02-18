Житель Ижевска заплатил 110 тысяч за "помощь" в получении прав

Новости

Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями 15:38
В ДНР заявили о предотвращении двух терактов 15:36
Когда результаты экспресс-теста могут заменить ПЦР-тестирование 15:30
В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота 15:19
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией 15:15
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину 15:15
Сенатор Абрамов: Чиновники должны сами вести свои страницы в соцсетях 15:03
Как в Татарстане поддерживают фигуристку Камилу Валиеву 14:58
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства 14:45
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты 14:43
Лавров: Россия проверяет информацию об отправке наемников с Балкан в Донбасс 14:41
Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 14:40
Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны 14:26
Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса 14:26
Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью 14:24
Вице-премьер РФ Чернышенко считает неуместными слова Баха о Тутберидзе и Валиевой 14:24
Лавров: Будем добиваться от США честного подхода по гарантиям безопасности 14:23
Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью 14:18
Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием России 14:02
Опубликовано видео нападения мигрантов на полицейских в московском метро 13:59
Песков прокомментировал критику главы МОК Баха в адрес тренеров фигуристки Валиевой 13:54
В ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку после коронавируса 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 14:28
Рубрика: Происшествия

Житель Ижевска заплатил 110 тысяч за "помощь" в получении прав

Текст: Оксана Ильина

Житель Ижевска собирался нарушить закон и купить водительские права в интернете, но сам оказался потерпевшим. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в дежурную часть обратился 22-летний молодой человек с заявлением о хищении более ста тысяч рублей.

В одной из соцсетей горожанин увидел объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения без обучения и экзаменов. На звонок по указанному номеру ответил мужчина, который запросил за свои услуги 110 тысяч. Деньги были переданы при личной встрече, однако потом исполнитель перестал выходить на связь с заказчиком, и права молодой человек так и не получил.

В результате оперативной работы полиция нашла и задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый житель города. Он пояснил, что делать водительское удостоверение не собирался и никакого отношения к Госавтоинспекции не имеет.

Заведено уголовное дело. О санкциях к тому, кто собирался купить права, ничего не сообщается.

Мошенник в Москве по поддельным документам приобрел квартиру на 28 миллионов рублей
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

Главное сегодня

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц