Жителей Прикамья осудили за нападение на адвоката

В Пермском крае суд признал виновными в совершении преступления, по части 2 статьи 111 УК РФ "Организация, подстрекательство и пособничество в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Как пояснили в СУ СК России по региону, следствием и судом установлено, что житель города Березники, испытывая личную неприязнь к сотруднику Адвокатской палаты Прикамья, решил организовать акцию устрашения. Для реализации своего замысла мужчина привлек двух подельников. Некоторое время они следили за адвокатом, а потом один из подсудимых напал на него. Он подкараулил свою жертву и нанес мужчине несколько ударов молотком по голове, причинив тяжкие телесные повреждения.

Позже все трое участников преступления были задержаны. Суд приговорил организатора преступления к лишению свободы на срок семь лет и шесть месяцев. Двое других участников преступления приговорены на пять лет и шесть месяцев, а также шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.