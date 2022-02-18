Два министерства проконтролируют строительство поликлиники в Краснообске

Новосибирский губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Краснообск поручил взять на особый контроль строительство поликлиники с детским отделением. Задачу предстоит выполнить министерствам строительства и здравоохранения региона.

Здание поликлиники смешанного типа на 750 посещений за смену с детским отделением на 250 посещений за смену будет построено в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Работы стартовали в этом году. В апреле планируется завершить проектирование, в мае - получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Пациентов в новом здании поликлиники начнут принимать в 2024 году.

По словам главного врача Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрия Батунина, крупная поликлиника необходима для быстрорастущего населения Краснообска.

- Радует владение деталями со стороны главного врача. Видно, что он действительно в еженедельном режиме мониторит ситуацию. Но отношение к проекту в целом настораживает. Почему главный врач отвечает за сроки строительства? Где представитель минстроя? Представителя подрядчика нет, графика реализации проекта нет. При таком отношении на сокращение сроков строительства рассчитывать не стоит, - заявил Андрей Травников.

Глава региона потребовал от профильных министров изменить отношение к данному проекту.

Справка "РГ"

Площадь пятиэтажной поликлиники в Краснообске составит 10,2 тысяч квадратных метров. Она будет работать в две смены шесть дней в неделю, а травматологический пункт - ежедневно и круглосуточно. Количество персонала составит 260 человек, в том числе 90 врачей.