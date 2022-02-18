Экс-прокурора Норильска осудили на 11 лет за взятку

Норильский городской суд огласил приговор по громкому делу о взятке, главным фигурантом которого стал бывший прокурор Норильска, сообщили в Красноярском краевом суде.

Мужчина был арестован в декабре 2019 года. Ему инкриминирование получение взятки в крупном размере. По сведениям следствия, размер отката составил 400 тысяч рублей.

Экс-прокурор признан виновным в получении взятки и приговорен к 11 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 10,7 миллиона рублей. Кроме того, осужденный лишен права занимать государственные должности, должности в прокуратуре и правоохранительных органах.

Его брат, признанный виновным в посредничестве при передаче взятки, получил девять лет и штраф в размере семи миллионов 980 тысяч рублей, а давший взятку мужчина - семь лет десять месяцев колонии строгого режима и 13 миллионов 167 тысяч рублей штрафа.