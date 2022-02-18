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18.02.2022 01:48
Рубрика: Общество

Эксперты дали советы, как противостоять буллингу

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 37(8685)
Соня Бакланова из Новосибирска и Стивен Мухаметзянов из Казани - герои. Жертвы травли, они нашли в себе силы не только выйти в прямой эфир акции "Стоп, травля!". Они постояли за себя. Соня, которой в школе группа детей сломала руку, отстояла свою правоту и перевелась в другую школу, нашла друзей. А Стивен, его задирали дети из соседних классов, не ушел из школы. "У меня здесь друзья", - заявил он.

- Буллинг - групповое преследование, часто простроенное на принципах стаи - "свой - чужой", - считает руководитель Центра по работе со школами примирения Москвы Елена Женодарова. - Опыт Сони и Стивена показывает, что детей надо учить примирительной философии, искать точки мира. Одна из них - не нарушать границы другого человека.

Депутат предложила создать в школах "ящики доверия" для борьбы с буллингом

С ней согласна Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она считает, что у школ примирения, создаваемых в стране, есть ресурс. "Важно как азбуке учить ребенка понятию личного пространства, уважения к другой национальности, вере, непохожести с ним, - говорит она. - В школе надо вырабатывать алгоритм вписывания в нее новенького. У учителя должна быть памятка и для новенького, и для его семьи, и для детей. Это и есть философия примирения". Правда, как признает советник Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Роман Чуприков, есть ситуации психологического и физического насилия, когда родители или ребенок не хотят мириться. И тут школа примирения способна предложить "золотую середину" - работу с органами профилактики школ примирения. С этой целью разработана "Карта действий" региональных уполномоченных по правам ребенка, куда могут обратиться родители. Например, когда руководство школ просит "не выносить сор из избы" или отказывает в защите ребенка. Ведь картина с буллингом сложная: по данным ВЦИОМ, в школе с травлей сталкивались 38% учащихся, в вузе (колледже) - 13%, в компаниях - 12%, в интернете - 7%.

У школ примирения, создаваемых в стране, есть ресурс

- С травлей нужно бороться от противного, - говорит адвокат Людмила Айвар, - создавать в командах комфортную среду, пресекать попытки разделения на лагеря. Буллинг может иметь разные обличия, но чаще он маскирует свою неуверенность и стремление завоевать авторитет. Это надо использовать в плюс. И тут у школ примирения широкое поле для работы.

Айвар убеждена, что к судебным искам в случае с детьми "стоит прибегать в последнюю очередь. Они травмируют детей".

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