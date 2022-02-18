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18.02.2022 14:59
Рубрика: Власть

Губернатор Томской области проверил ход социальной газификации

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Томский губернатор Сергей Жвачкин вместе с первым вице-спикером Совета федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым проверил ход социальной газификации в томском микрорайоне "Залесье". План-график догазификации в регионе его власти разработали в прошлом году.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Участники рабочей поездки проверили темпы работ газовиков, познакомились с работой мобильного офиса, который принимает от жителей заявки на подключение, а также пообщались с жителями "Залесья". Томский губернатор напомнил им, что с 2014 года областная власть компенсирует гражданам расходы на внутридомовое оборудование.

- С этого года мы увеличили такую поддержку, которая для ряда категорий составляет уже 100 тысяч рублей. Оплатить подключение газа также можно региональным материнским капиталом. О востребованности господдержки говорят цифры: за восемь лет ее получили почти две тысячи человек на сумму около 80 миллионов рублей, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Андрей Турчак высоко оценил такую меру региональной поддержки и призвал тиражировать опыт Томской области. В свою очередь, Сергей Густов попросил жителей быстрее подавать заявки: через портал единого оператора газификации, сервис госуслуг, в "личном кабинете" и клиентских центрах региональной газораспределительной компании.

- Чем оперативнее мы получим обращение, тем быстрее ваш дом будет включен в план-график, - обратился он к жителям.

Справка "РГ"

Социальная газификация реализуется в соответствии с посланием президента РФ Федеральному собранию 21 апреля 2021 года и заключается в бесплатном подведении газа до участков граждан в газифицированных населенных пунктах. С 2021 по 2024 годы она охватит более 21,5 тысяч индивидуальных домов в 91 населенном пункте Томской области. К 616 объектам газ был подведен в прошлом году. 8,8 тысяч домохозяйств получат голубое топливо в этом году, 8,3 тысячи - в следующем, 3,8 тысячи - в 2024 году.

Восток Томской области подключили к газу
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