Новосибирский губернатор поддержал создание лыжной базы в Краснообске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел в Краснообске совещание по формированию в этом поселке спортивного кластера. В ходе него глава региона поддержал создание лыжной базы.

Проект по созданию региональной базы спортивной медицины и развитию триатлона в Краснообске в ходе совещания представил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Губернатор поддержал выделение земельного участка под лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу, а также предоставление по решению правительства Новосибирской области средств из бюджета региона на создание лыжной базы. Строительство центра триатлона и гостиницы предполагается профинансировать из других источников.

- Лыжную базу я поддержу. Решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию, возможно достаточно оперативно начинать реализацию этого проекта. Дальнейшее развитие территории - за вами, с точки зрения концепции, резервирования земли, и перевода назначения, с точки зрения привлечения дополнительных инвесторов, - подчеркнул Андрей Травников, обращаясь к участникам совещания.

На лыжной базе с лыжероллерной трассой предполагается организовать занятия детской спортивной школы.

Справка "РГ"

Спортивно-развлекательный комплекс "Fly Serf" располагает аэродинамическим тоннелем и искусственной волной для серфинга. Его площадь составляет 1,5 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей.