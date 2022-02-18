Новосибирский губернатор поддержал создание лыжной базы в Краснообске

Проект по созданию региональной базы спортивной медицины и развитию триатлона в Краснообске в ходе совещания представил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Губернатор поддержал выделение земельного участка под лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу, а также предоставление по решению правительства Новосибирской области средств из бюджета региона на создание лыжной базы. Строительство центра триатлона и гостиницы предполагается профинансировать из других источников.
- Лыжную базу я поддержу. Решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию, возможно достаточно оперативно начинать реализацию этого проекта. Дальнейшее развитие территории - за вами, с точки зрения концепции, резервирования земли, и перевода назначения, с точки зрения привлечения дополнительных инвесторов, - подчеркнул Андрей Травников, обращаясь к участникам совещания.
На лыжной базе с лыжероллерной трассой предполагается организовать занятия детской спортивной школы.
Справка "РГ"
Спортивно-развлекательный комплекс "Fly Serf" располагает аэродинамическим тоннелем и искусственной волной для серфинга. Его площадь составляет 1,5 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей.