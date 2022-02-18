Омский массажист разработал новую методику постковидной реабилитации

Массажист комплексного центра Омского района Денис Коплик разработал собственную технологию реабилитации людей, перенесших коронавирус.

В авторской методике он совместил ручной массаж, действие аппаратов физиотерапии и диагностику. Уже более двухсот переболевших COVID-19 сельских жителей прошли реабилитацию по инновационной технологии, и, как признается автор, в конце курса он всегда слышит слова благодарности: пациенты чувствуют себя энергичными и помолодевшими.

- Мы все состоим из клеток. А моя методика нацелена на их активацию, перезапуск и выравнивание меридиан тела, - поясняет Коплик. - Чтобы пациент почувствовал облегчение, массаж следует пройти именно курсом.

Как сообщили в правительстве Омской области, медбрат представил методику на XI Фестивале адаптивной физической культуры и получил Гран-при в номинации "Лучший массажист". Это уже вторая победа Коплика в конкурсе профмастерства. По словам ректора Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олега Шалаева, инновационную технологию включат в программу подготовки студентов.