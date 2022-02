Ученые выяснили, что на Земле можно открыть еще 9 тысяч видов деревьев

Статья, посвященная масштабному исследованию, вышла в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в общей сложности над ней работали полторы сотни ученых по всему миру. Среди прочего, биологи провели анализ информации из многочисленных баз данных, включая ресурсы Глабальной инициативы по сохранению биоразнообразия лесов (GFBI), Латиноамериканской флористической сети сезонно сухих тропических лесов (DRYFLOR), базу данных RAINBIO, Атлас живой Австралии и других экологических и научных сообществ.

Помимо прочего, ученым удалось произвести расчеты и построить биогеографические модели для вероятностной оценки еще неоткрытых человеком видов деревьев.

- Наши результаты показывают, что в мире насчитывается около 73 тысяч видов деревьев, из которых около девяти тысяч видов деревьев еще предстоит открыть, - отмечают авторы статьи. - Примерно 40 процентов неизученных видов деревьев находятся в тропиках. Более того, почти треть всех обнаруженных видов деревьев могут быть редкими, с очень низкой популяцией и ограниченным пространственным распространением вероятно, в отдаленных тропических низменностях и горах.

По оценке исследователей, примерно 43 процента всех видов деревьев произрастают в Южной Америке. Второе место по биоразнообразию деревьев с 22 процентами всех известных видов занимает Евразия, затем с 16 процентами идет Африка, Северная Америка с 15 процентами, а замыкает список Океания, где насчитывается 11 процентов известных науке видов.

Ученые предполагают, что именно Южная Америка скрывает наибольшее число видов деревьев, которые еще только предстоит открыть. Там растет порядка 27 тысяч изученных представителей могучей флоры, но вместе с тем может в лесах может быть обнаружено еще 3,9 тысячи неизвестных видов. Большинство из них могут быть эндемиками и скорее всего произрастают в точках максимального биоразнообразия: вдоль течения Амазонки, а также на границе Анд и Амазонки.

Помимо влажных тропиков и субтропиков, большую долю неизученного биоразнообразия могут включать леса сухих тропиков и субтропиков, умеренного пояса, мангровые леса, а также нелесные биомы, вроде низменных и горных лугов, саванн и даже пустынь. Там встречаются значительные площади с различными деревьями и другой растительностью.

Исследование должно помочь в определении приоритетных направлений для сохранения мирового лесного богатства. Также ученых интересуют эволюционные механизмы, породившие разнообразие флоры для того, чтобы воспроизводить эти же механизмы в будущем. Кроме того, работа ученых дает возможность оценить эффективность усилий по сохранению биоразнообразия в том или ином регионе планеты.