Ученые выяснили, что на Земле можно открыть еще 9 тысяч видов деревьев

Новости

Фигурное катание: Спортивные пары, короткая программа. Онлайн 11:17
Подготовку очередного эшелона с техникой ЗВО к возвращению домой сняли на видео 11:13
В воронежском селе рассказали, как жила "рабыня из Бурятии" 11:13
Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта вырастет в полтора раза 11:09
Смольный заплатит по 1 млн рублей семьям погибших от отравления барием 11:05
Отделения Почты России изменят график работы из-за 23 февраля 11:05
Эксперт рассказал, зачем производители уменьшают фасовку продуктов 11:04
Глава Минэкономразвития представил нового руководителя Роспатент 10:58
Французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла масс-старт 10:56
США продадут Польше 250 танков Abrams 10:49
В ДНР перекрыли движение по трассе Донецк - Горловка 10:46
Роспатент возглавил Юрий Зубов 10:45
В Москве скончалась вдова Кира Булычева Кира Сошинская 10:43
"Средний чек" по ипотеке обновил исторический максимум 10:40
Медицинские стартапы получат в Москве гранты на использование облачных сервисов Яндекса 10:39
Мишустин продлил упрощенный порядок установления инвалидности 10:36
В Атлантике горит судно с 4 тысячами автомобилей люкс-класса 10:28
Почти 80% россиян столкнулись с постковидным синдромом 10:25
В Греции с горящего парома Euroferry Olympia уже спасли 242 из 288 человек 10:22
В Латвии пройдут военные учения НАТО 10:10
Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских в московском метро 10:05
Конференция по безопасности в Мюнхене будет посвящена Украине 09:59
Из Крыма перебазировали на запасные аэродромы 10 бомбардировщиков Су-24 09:57
Минпросвещения: До 1 марта ждем от регионов программы капремонта школ 09:53
В Приамурье решили отменить QR-коды 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 10:15
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, что на Земле можно открыть еще 9 тысяч видов деревьев

Текст: Никита Зайков
Международная группа ученых, в которую вошел сотрудник Биологического института Томского государственного университета Роберто Каццолла Гатти, провела масштабное исследование биоразнообразия нашей планеты. Как рассказали в пресс-службе ТГУ, исследователи пришли к выводу, что науке еще предстоит открыть и описать около девяти тысяч видов деревьев.

Статья, посвященная масштабному исследованию, вышла в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в общей сложности над ней работали полторы сотни ученых по всему миру. Среди прочего, биологи провели анализ информации из многочисленных баз данных, включая ресурсы Глабальной инициативы по сохранению биоразнообразия лесов (GFBI), Латиноамериканской флористической сети сезонно сухих тропических лесов (DRYFLOR), базу данных RAINBIO, Атлас живой Австралии и других экологических и научных сообществ.

Помимо прочего, ученым удалось произвести расчеты и построить биогеографические модели для вероятностной оценки еще неоткрытых человеком видов деревьев.

- Наши результаты показывают, что в мире насчитывается около 73 тысяч видов деревьев, из которых около девяти тысяч видов деревьев еще предстоит открыть, - отмечают авторы статьи. - Примерно 40 процентов неизученных видов деревьев находятся в тропиках. Более того, почти треть всех обнаруженных видов деревьев могут быть редкими, с очень низкой популяцией и ограниченным пространственным распространением вероятно, в отдаленных тропических низменностях и горах.

По оценке исследователей, примерно 43 процента всех видов деревьев произрастают в Южной Америке. Второе место по биоразнообразию деревьев с 22 процентами всех известных видов занимает Евразия, затем с 16 процентами идет Африка, Северная Америка с 15 процентами, а замыкает список Океания, где насчитывается 11 процентов известных науке видов.

Фото: iStock
Ученые назвали причину "красного прилива" на Камчатке

Ученые предполагают, что именно Южная Америка скрывает наибольшее число видов деревьев, которые еще только предстоит открыть. Там растет порядка 27 тысяч изученных представителей могучей флоры, но вместе с тем может в лесах может быть обнаружено еще 3,9 тысячи неизвестных видов. Большинство из них могут быть эндемиками и скорее всего произрастают в точках максимального биоразнообразия: вдоль течения Амазонки, а также на границе Анд и Амазонки.

Помимо влажных тропиков и субтропиков, большую долю неизученного биоразнообразия могут включать леса сухих тропиков и субтропиков, умеренного пояса, мангровые леса, а также нелесные биомы, вроде низменных и горных лугов, саванн и даже пустынь. Там встречаются значительные площади с различными деревьями и другой растительностью.

Исследование должно помочь в определении приоритетных направлений для сохранения мирового лесного богатства. Также ученых интересуют эволюционные механизмы, породившие разнообразие флоры для того, чтобы воспроизводить эти же механизмы в будущем. Кроме того, работа ученых дает возможность оценить эффективность усилий по сохранению биоразнообразия в том или ином регионе планеты.

В регионах Общество Наука Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Посол РФ в США Антонов назвал цинизмом отрицание Вашингтоном геноцида русских в Донбассе
Страны Евросоюза боятся за свою экономику из-за введения санкций против России
ЛНР: Украинские военные за сутки 29 раз нарушили режим тишины
Два суперциклона обрушатся на европейскую часть России
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших