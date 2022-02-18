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18.02.2022 14:36
Рубрика: Власть

В Красноярском крае выберут самых успешных экспортеров

Предпринимателей Красноярского края приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Экспортер года". В этом году впервые представить жюри результаты своей работы могут не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные компании и предприятия.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Это конкурс для бизнеса региона, который занимается экспортом несырьевых неэнергетических товаров, работ или услуг. Лучших выберут в восьми номинациях среди промышленных предприятий, представителей агропромышленного комплекса, сферы услуг и высоких технологий и т.д.

Среди критериев - темпы прироста объема реализуемой экспортной продукции, география поставок, количество созданных рабочих мест, участие в международных и зарубежных выставках-ярмарках и т.д. Комиссия будет оценивать результаты за 2021 год.

Организатор конкурса в Красноярском крае - центр "Мой бизнес", который оказывает поддержку экспортерам в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

"Конкурс призван стимулировать экспортную активность малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий, повысить конкурентоспособность товаров, производимых в крае, а также популяризировать успешный опыт компаний-экспортеров", - отметила руководитель Центра поддержки экспорта центра "Мой бизнес" Ольга Тимошенко.

Заявки принимаются до 1 марта 2022 года. Предприниматели могут узнать, как стать участником конкурса, по телефону 8-800-234-0-124, а также в Положении конкурса.

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Торжественное подведение итогов регионального этапа состоится 18 марта. Лучшие экспортeры получат право стать участниками федерального этапа, также им вручат дипломы и ценные призы.

Конкурс проводится при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ) и агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Справка

Конкурс "Экспортер года" в Красноярском крае проходит в пятый раз и является региональным этапом всероссийского конкурса. По итогам последнего отбора лучшими были признаны производитель промышленного оборудования АО "Гортехмаш-Заводы", производитель очков из дерева ООО "Бревно", инжиниринговая компания "Рапид Билдинг" и завод ООО "КВЗ". В номинации "Яркий старт" победили ООО "Консент сервис", которые занимаются производством спортивной одежды. В номинации "Гуру экспорта" - производитель витражного оборудования ООО "Скай Технолоджи 2015".

Всероссийский конкурс "Экспортер года" учрежден Правительством РФ и входит в перечень мер нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Церемония награждения лауреатов федерального этапа традиционно проходит на международном экспортном форуме "Сделано в России".

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