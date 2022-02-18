В Омске при поддержке ОНПЗ проходит международная научная конференция

ОНПЗ выступил партнером XII научно-технической конференции "Oil and Gas Engineering 2022". Поддержка проекта стала уже традиционной, и является частью программы профориентации "Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ".

Мероприятие проходит в ОмГТУ, где с 2014 года работает базовая кафедра "Газпром нефти". Ежегодно собирает студентов, старшеклассников российских и зарубежных технических вузов, а также исследователей, специалистов нефтяной отрасли. И способствует повышению уровня подготовки новых кадров.

В этом году участниками "Oil and Gas Engineering 2022" стали более 300 человек. В рамках конференции организовано восемь секций, где молодежь и профессионалы обсуждали актуальные вопросы и перспективы нефтепереработки.

Ключевым элементом программы "Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ" является базовая кафедра ОмГТУ. За восемь лет здесь подготовили 150 специалистов. Ежегодно около 30 выпускников приходят работать на предприятие.

- На протяжении многих лет базовая кафедра "Газпром нефти" обеспечивает Омский НПЗ молодыми специалистами с высокой профессиональной квалификацией. Наше партнерство с ведущим техническим вузом региона позволяет еще на стадии обучения сформировать у студентов понимание реальных производственных задач и дать им инструменты для их успешного решения, - отмечает заместитель генерального директора ОНПЗ Маргарита Иванина.

Образовательным программам на предприятии уделяют повышенное внимание. В частности, ежегодно организуют кейс-чемпионаты для старшеклассников - будущих нефтяников. Открывают в школах классы химии и физики, мультидисциплинарные лаборатории. В учреждениях дополнительного образования создают классы робототехники. Снабжают их современным оборудованием. Проводят интенсив "Летняя Академия наук".

По итогам-2021 проект "Профессионалы будущего - компании нового поколения" "Газпром нефти" признан лучшим кейсом по работе с молодежью в рамках международной бизнес-премии WOW!HR-2021. Активным участником программы также является Омский НПЗ.