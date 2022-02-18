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18.02.2022 12:09
Рубрика: Общество

Дом-карусель из Архыза вошел в число самых необычных арт-объектов России

Текст: Николай Грищенко
Фото: a_nadezhda_m/Instagram.com Фото: a_nadezhda_m/Instagram.com
Фото: a_nadezhda_m/Instagram.com

Вращающийся вокруг собственной оси двухэтажный дом из Архыза вошел в энциклопедию самых необычных народных арт-объектов России. В список самодельных достопримечательностей также внесены постройки и скульптурные композиции из 85 регионов страны.

Электронный реестр достопримечательностей создан сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Арт-объекты разбиты на несколько категорий. Например, в список необычных зданий России кроме дома из Карачаево-Черкесии вошли дачная обсерватория в Алтайском крае, дом из бутылок в Курской области и еще 28 построек в разных регионах России.

Примечательно, что вращающийся дом еще в 80-е годы прошлого века построил Сапарбий Хубиев. На возведение постройки ушло около шести месяцев. В конструкции использована тракторная рессора, с помощью которой даже вручную можно вращать постройку. Полный оборот вокруг своей оси домик делает примерно секунд за 30.

Дом-карусель жилой. На первом этаже находится кухня и спальня хозяина, сюда подведено отопление и электричество. На втором этаже расположен небольшой этнографический музей национального быта. Здесь можно увидеть сундук, узорчатые ковры, а также старинную кухонную утварь. Необычное здание открыто для туристов. Хозяин готов провести экскурсию и, разумеется, прокатить гостей на гигантской жилой карусели. Кроме того, дом стал местной достопримечательностью и фото с ним часто публикуются в социальных сетях.

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Кстати

В 1919 году советский архитектор Владимир Татлин по поручению Народного комиссариата по просвещению РСФСР разработал проект вращающегося комплекса домов. Здания из стекла и стали имели разную геометрическую форму. Так, в нижнем блоке, задуманном в форме куба и вращавшемся со скоростью один оборот в год, должны были проходить съезды Интернационала и приниматься законы. Корпус в виде пирамиды, расположенный над кубом, имел скорость вращения один оборот в месяц. Его отвели для органов исполнительной власти. Цилиндр (полный оборот за сутки) - для информбюро. Башня высотой 400 метров планировалась с наклоном в 23,5 градуса - таким же, как у земной оси. Однако построить удалось в 1925 году только макет.

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