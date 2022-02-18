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18.02.2022 08:35
Рубрика: Общество

Главу Северной Осетии госпитализировали с коронавирусом

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба правительства Республики Северная Осетия - Алания Фото: Пресс-служба правительства Республики Северная Осетия - Алания
Фото: Пресс-служба правительства Республики Северная Осетия - Алания

У главы Северной Осетии Сергея Меняйло выявили "омикрон"-штамм коронавируса.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе руководителя региона, накануне ПЦР-тест показал положительный результат, после чего Меняйло госпитализировали.

- После контакта с одним из заболевших сотрудников аппарата главы было проведено тестирование. При отсутствии явных симптомов было решено взять главу республики под наблюдение врачей и провести полноценное обследование, - отметили в пресс-службе.

Сергея Меняйло госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Его состояние у врачей не вызывает опасений, а сама болезнь протекает в легкой форме. При этом руководитель региона продолжает работу в дистанционном формате.

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