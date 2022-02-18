Роман Левченко утвержден в должности гендиректора ПАО "Россети Северный Кавказ"

Решением совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко избран на должность генерального директора крупнейшей электросетевой компании СКФО сроком на три года.

Роман Левченко в марте 2021 года был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики "Россети Северный Кавказ", а с апреля того же года исполнял обязанности гендиректора компании.

Роман Левченко родился в Ставрополе. В 2000 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности "Юриспруденция".

До прихода в электроэнергетическую отрасль служил в органах внутренних дел, занимал различные руководящие должности в Группе Компаний ООО "Корпорация СТС".

Решение совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" об избрании Романа Левченко генеральным директором компании вступило в силу 18 февраля 2022 года.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"