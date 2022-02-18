Ленинградская область развивает сотрудничество с Беларусью

Фото: Администрация Ленинградской области

Надежным партнером, который всегда "открыто и конструктивно отвечает на любые проблемы и совместные проекты", назвал Ленинградскую область вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

На встрече, которая накануне состоялась у него с заместителем председателя правительства российского региона Олегом Малащенко, он напомнил, что "данная область занимает восьмое место по объему товарооборота среди регионов Российской Федерации". И это далеко не предел, выразили убеждение партнеры.

А, по словам первого белорусского руководителя, именно взаимные инвестиции являются цементом торгово-экономического взаимодействия.

Говоря об актуальных направлениях сотрудничества коллег по Союзному государству, белорусский вице-премьер, выделил, прежде всего, "аграрный сектор". У партнеров "схожая структура сельскохозяйственного производства. Есть очень хорошие резервы для углубления взаимодействия в АПК", - акцентировал внимание Снопков.

Вот почему, по его словам, в сфере поставок сельскохозяйственной техники белорусам удалось выйти на новый этап сотрудничества. "Сегодня машиностроительные предприятия готовы удовлетворить любой заказ ленинградских аграриев по энергонасыщенным тракторам, зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам, посевным и почвообрабатывающим агрегатам", - отметил отраслевой руководитель, добавив, что в Гатчинском районе уже реализуется проект по созданию производства аграрной и коммунальной техники "АМКОДОР", а также центра по ее обслуживанию.

Визитной карточкой двустороннего сотрудничества стали и возведенные во многих российских регионах жилые кварталы, школы, больницы. Снопков с удовлетворением констатировал, что специалисты Синеокой активно работают в Калужской, Смоленской и Ленинградской областях.

Кстати, уточнил он, приоритетное внимание уделяется реализации проекта по строительству школы на 825 мест в Ленинградской области. Он не сомневается в том, что партнеры будут довольны качеством, сроками и стоимостью объекта.

Следующее заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Снопков предложил приурочить к выставке "Белагро", которая в этом году пройдет в индустриальном парке "Великий камень".

"Мы открыты и готовы рассмотреть любые предложения, направленные на активизацию двусторонних торгово-экономических отношений, взаимных инвестиций, создание совместных производств", - резюмировал белорусский вице-премьер.