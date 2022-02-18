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18.02.2022 15:21
Рубрика: Происшествия

В Архангельске коллекторов впервые приговорили к лишению свободы

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Суд признал троих жителей Архангельска, работавших коллекторами, виновными в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, а также в самовольном причинении существенного вреда с применением насилия. Об этом сообщает прокуратура Архангельской области.

Отмечается также, что в Архангельске это первое судебное дело, в результате рассмотрения которого сотрудники коллекторского агентства получили реальные сроки.

Установлено, что осужденные создали устойчивую организованную преступную группу для возврата денежных средств заемщиков одной из микрофинансовых организаций. По информации прокуратуры, в 2015 и 2016 годах они занимали различные должности в архангельском подразделении ООО "Домашние деньги".

Коллекторы применяли незаконные методы воздействия на клиентов - угрозы, физическое насилие, повреждение имущества, изготовление и публичное размещение листовок оскорбительного, запугивающего содержания. Они также распространяли порочащую информацию о заемщиках в интернете, наносили на двери их квартир и на стены подъездов позорящие надписи.

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Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести вины - от 1 года 8 месяцев до 2 лет 6 месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск Долги и коллекторы

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