В Архангельской области под глыбами снега погибли две женщины

В Поморье из-за схода снега со строительных конструкций погибли две женщины. В регионе три дня продолжается оттепель, и выпавший за зиму в большом объеме снег сейчас активно сходит с крыш. При этом многие деревянные конструкции не выдерживают такой нагрузки.

Как сообщает региональная Служба 112, 24-летнюю северянку завалило снегом в СНТ "Катунинец" под Архангельском. Вечером она услышала треск строительных конструкций снаружи своего частного дома и позвонила мужу, который в это время находился в командировке в другом городе. После этого девушка вышла посмотреть, что происходит. В это время под тяжестью снежной массы обрушились строительные конструкции, и на нее с пристройки дома сошла глыба снега.

Второй несчастный случай произошел в поселке Палово Холмогорского района. По предварительной информации, на 60-летнюю пенсионерку под тяжестью снега упал деревянный навес от колодца.

Органы регионального СК проводят доследственную проверку по этим фактам.

Также сегодня с деревянного двухэтажного дома в Маймаксанском округе Архангельска вместе с сошедшим снегом "съехала" и крыша. Пострадавших нет. По информации Службы 112, кровлю дома планируется отремонтировать, а люди уже возвращаются в свои квартиры. Тем временем у дома по Новгородскому проспекту Архангельска 18 февраля обрушился козырек подъезда: жертв и пострадавших нет.

Как сообщает администрация Архангельска, сегодня в городе работают промышленные альпинисты - они убирают снег с крыш жилых домов. Все работы проходят с соблюдением необходимых требований.

Спасатели предупреждают: оттепель в Архангельской области продолжается и риск возможных трагедий, связанных с избыточной массой снега на кровлях, очень высок.