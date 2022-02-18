В Карелии на трассе "Кола" опрокинувшийся лесовоз спровоцировал ДТП

В Карелии на федеральной автомобильной трассе "Кола" произошло серьезное ДТП. На скользкой дороге опрокинулся груженый лесовоз и спровоцировал аварию с двумя легковыми автомобилями.

Как сообщили в отделении пожарной охраны Олонецкого района, ЧП случилось в пятницу около половины восьмого утра на 341-м километре дороги. На место аварии выезжали спасатели.

Они осмотрели место ДТП, отбуксировали машины с проезжей части, чтобы не затруднять движение, провели очистку территории от разлива нефтепродуктов.

Погибших нет, травмы получил один участник аварии.