В Карелии разрешили проводить массовые мероприятия

В Карелии отменили некоторые коронавирусные ограничения. Соответствующие изменения глава региона Артур Парфенчиков внес в распоряжение от 12 марта 2020 года, сообщила пресс-служба правительства республики.

С 18 февраля проведение спортивных, публичных, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, разрешается без ограничения числа участников. Но при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В республике также сняли ограничения по наполняемости залов в театры, на концерты, в кинотеатры, на спортивные объекты. Отменили и одно из главных требований для работодателей: если у предприятия нет паспорта коллективного иммунитета, то теперь они могут не переводить на дистанционный формат сотрудников старше 45 лет, которые не переболели коронавирусом и не вакцинированы. Правда при этом масочный режим сохраняется.