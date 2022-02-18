В Петербурге регионам России передали 12 боевых фронтовых знамен

В Санкт-Петербурге в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи прошла торжественная церемония передачи боевых исторических знамен времен Великой Отечественной войны представителям субъектов РФ. Эти регионы находятся в зоне ответственности Западного военного округа. 12 знамен передал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что боевые знамена делегации ЗВО ранее вручили на Соборной площади главного храма Вооруженных сил России. Командующий войсками при передаче исторических флагов в музее представителям регионов отметил, что за каждым полотнищем стоят судьбы фронтовиков.

Знамена передали для экспонирования в музеях Санкт-Петербурга, Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Нижегородской и Брянской областей. Представителям субъектов передали и грамоты Президиума Верховного Совета СССР.