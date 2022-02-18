В Петербурге введут бесплатную диспансеризацию для собак-поводырей

В Северной столице собаки-поводыри смогут пройти диспансеризацию за счет городского бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя городского управления ветеринарии Юрия Андреева.

Животных, которые служат своим хозяевам поводырями, в Петербурге не так уж много, отметил Юрий Андреев. Они получают федеральную субсидию - порядка 20 тысяч рублей в год - на ветеринарные процедуры. Но для полноценного наблюдения за здоровьем собак этой суммы зачастую недостаточно.

Сейчас в управлении подсчитывают, сколько средств надо будет выделить на их ежегодную диспансеризацию. Предполагается, что такую процедуру введут с 2023 года.

Текущий год объявлен в Петербурге Годом заботы о животных.