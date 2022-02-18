В Петербурге закрыли вход в сады и скверы из-за шторма

В Северной столице 18 февраля закрыли парки, сады и скверы ради безопасности петербуржцев и гостей города. Причиной стала штормовая погода.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, временно нельзя посещать Таврический, Овсянниковский, Никольский, Юсуповский, Лопухинский, Шкиперский, Румянцевский, Благовещенский сады, скверы Галины Старовойтовой и Екатерининский, а также сады Сан-Галли, Веры Слуцкой и "Василеостровец".

Закрылся и городской сад в Колпино.

В Северной столице сегодня отмечаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Это может привести к падению деревьев. О таких случаях петербуржцев призывают сообщать в дежурную службу по телефону (812) 314-60-13.

Бригады садовников будут оперативно убирать упавшие деревья, обещают в ведомстве.

Сады и скверы откроют, как только нормализуется погода.