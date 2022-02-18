В торговом центре Петербурга пропала пятиклассница

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут 12-летнюю девочку, которая накануне ушла в школу и не вернулась, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Девочка проживает и ходит в школу в Красносельском районе. Учится в пятом классе.

Сотрудники правоохранительных органов отследили путь девочки по камерам видеонаблюдения и установили, что в последний раз она была замечена в торговом центре на границе Кировского района.

Девочка была там одна. Далее следы школьницы теряются.

Пропавшая школьница была одета в белую шапку, синее пальто, черные брюки и бордовые ботинки.