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18.02.2022 13:53
Рубрика: Происшествия

В Заполярье осужденному добавили 18 лет за пропаганду терроризма

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Осужденный, отбывающий наказание в одной из колоний Заполярья, получил еще 18 лет за пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Установлено, что мужчина активно обсуждал с другими осужденными идеи радикального ислама и убеждал их в необходимости участвовать в "джихаде".

Суд признал его виновным по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности) и 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) Уголовного кодекса РФ.

Первые четыре года из назначенного судом срока мужчине предстоит провести в тюрьме, остальные 14 лет - в колонии особого режима.

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