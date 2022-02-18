В Заполярье осужденному добавили 18 лет за пропаганду терроризма

Осужденный, отбывающий наказание в одной из колоний Заполярья, получил еще 18 лет за пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Установлено, что мужчина активно обсуждал с другими осужденными идеи радикального ислама и убеждал их в необходимости участвовать в "джихаде".

Суд признал его виновным по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности) и 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) Уголовного кодекса РФ.

Первые четыре года из назначенного судом срока мужчине предстоит провести в тюрьме, остальные 14 лет - в колонии особого режима.