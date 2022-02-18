В Калининграде полиция штурмом взяла квартиру наркоторговца

Целый склад различных наркотиков общим весом более двух килограммов обнаружили полицейские в квартире 31-летнего калининградца.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сначала был задержан 22-летний закладчик с кокаином. Он признался, что покупал наркотики в интернет-магазине и распространял по Калининграду через тайники.

Полицейские установили поставщика, у которого закладчик покупал товар. Им оказался 31-летний безработный калининградец. Наркотики он приобретал оптом в даркнете, и на этой же площадке создал собственный магазин для сбыта расфасованного товара с наценкой. Хранил он все в квартире, оформленной им в ипотеку.

Брать эту квартиру полицейскому спецназу пришлось штурмом при помощи специального тарана. Оперативники изъяли килограмм гашиша в оригинальной упаковке, в которой он поступает в Европу из страны происхождения, а также амфетамин, эфедрон, кокаин, ЛСД, мефедрон, альфа-ПВП "соль", масло каннабиса, марихуану.

В ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере", по которой предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Фигурант заключен под стражу.