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18.02.2022 20:17
Рубрика: Происшествия

Житель Алтая расчленил подругу жены за слухи об измене

Текст: Елена Сидорова (Республика Алтай)

В селе Кебезень Турочакского района Республики Алтай местный житель жестоко убил подругу жены, а затем расчленил ее тело и спрятал в подвале, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, мужчина вместе со своей женой и ее подругой распивали дома алкоголь. В какой-то момент супруга ушла спать, а подруга стала рассказывать мужу, что его жена ему изменяет.

Не желая верить в это, мужчина ударил подругу ножом в живот. Женщина сразу скончалась.

Тогда мужчина лег спать, оставив тело на кухне. Утром муж понял, что произошло, расчленил тело погибшей и попытался сжечь его в бане, но не смог. В итоге останки погибшей женщины он спрятал в погребе.

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Между тем, родственники мужчины поняли, что в доме произошло что-то страшное. Тот не стал скрывать и раскрыл им обстоятельства дела. Родственники обратились в полицию.

Сейчас мужчина арестован. Ранее, к слову, он уже имел конфликты с законом, его судили за причинение вреда жизни и здоровью.

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