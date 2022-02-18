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18.02.2022 13:23
Рубрика: В мире

Аксенов пообещал сокрушительный ответ в случае провокации Украины в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина не планирует силовые действия в отношении Донбасса или Крыма. По словам Аксенова, верить непредсказуемому и несамостоятельному на международной арене Киеву нельзя.

- Нельзя верить ни одному слову этих персонажей, что бы они ни говорили, - считает Аксенов. - Вот и нынешнее заявление о миролюбивом настрое прозвучало на фоне обстрелов Донбасса. А еще раньше официальный Киев не исключал никаких сценариев в отношении Крыма. Поэтому важно не то, что планирует или не планирует киевский режим, и не то, что они рассказывают публике. Важно, что в случае любой провокации в отношении российского Крыма последует сокрушительный ответ, и за Перекопом это прекрасно знают.

Такой же сценарий Аксенов предрекает киевскому режиму и в случае попытки дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

- Мощь Вооруженных Сил России является самой надежной гарантией мира и безопасности вне зависимости от того, что болтают в Киеве, - констатирует Аксенов.

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Также глава Крыма обратил внимание на обеспокоенность украинского истеблишмента вопросами собственной безопасности.

- Судя по опустевшей Раде, по массовому бегству из Киева бизнесменов, политиков, депутатов, у представителей нынешней украинской власти ну очень сильно развит инстинкт самосохранения, - считает Аксенов. - Надеюсь, он удержит их от безумных поступков.

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