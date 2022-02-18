Астраханским селам выделят 9 млн рублей на создание условий для спорта

Новости

Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями 15:38
В ДНР заявили о предотвращении двух терактов 15:36
Когда результаты экспресс-теста могут заменить ПЦР-тестирование 15:30
В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота 15:19
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией 15:15
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину 15:15
Сенатор Абрамов: Чиновники должны сами вести свои страницы в соцсетях 15:03
Как в Татарстане поддерживают фигуристку Камилу Валиеву 14:58
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства 14:45
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты 14:43
Лавров: Россия проверяет информацию об отправке наемников с Балкан в Донбасс 14:41
Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 14:40
Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны 14:26
Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса 14:26
Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью 14:24
Вице-премьер РФ Чернышенко считает неуместными слова Баха о Тутберидзе и Валиевой 14:24
Лавров предложил США следовать подходу "пацан сказал - пацан сделал" 14:23
Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью 14:18
Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием России 14:02
Опубликовано видео нападения мигрантов на полицейских в московском метро 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 14:52
Рубрика: Общество

Астраханским селам выделят 9 млн рублей на создание условий для спорта

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Для созданий комфортных условий для занятия физкультурой и спортом в сельских школах Астраханской области в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование" будут отремонтированы спортзалы и оснащены инвентарем спортплощадки на общую сумму 9 миллионов рублей.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, в общей сложности проект охватывает около 3,5 тысяч школьников из девяти школ. До конца 2024 года комфортные условия для занятий физической культурой и спортом в соответствии с современными стандартами будут созданы еще в 27 школах региона.

Фото: Максим Коротченко/РГ
В Астраханской области усилят работу по сохранению рыбных запасов

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году в городе и районах области создана инфраструктура для занятия спортом для всех желающих. В частности, завершены работы по устройству футбольного поля в селе Карагали, приобретен комплект искусственного покрытия с легкоатлетическими беговыми дорожками для спортивного поля в микрорайоне Бабаевского. Икрянинский и Камызякский районы получили спортивно-технологическое оборудование для открытия физкультурно-оздоровительных комплексов, в Черноярском районе создан центр тестирования ГТО, приобретено оборудование, инвентарь и экипировка для спортшкол, а 15 детей, показавших высокие спортивные результаты, получили выплаты за достигнутые успехи.

- У астраханцев есть потребность в спортивных площадках, - заявил губернатор области Игорь Бабушкин. - В связи с этим я хотел бы напомнить об основной задаче, которая поставлена президентом: к 2030 году число россиян, регулярно занимающихся спортом, должно составить 70 процентов. Для того, чтобы побудить наших земляков к занятиям, нужно создать необходимые условия для всех социальных слоев и возрастов. Именно на это и направлены региональные и нацпроекты.

Как отмечалось на заседании правительства области, создание комфортных условий жизни граждан - цель нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2021 году астраханским застройщикам удалось ввести 543 тысяч квадратных метров жилья, что в 1,7 раза выше запланированных показателей.

Для дальнейшего стимулирования жилищного строительства решаются вопросы развития инженерных сетей и дорог. Региону выделено 2,7 миллиардов рублей инфраструктурного кредита на обновление сетей водоснабжения и водоотведения, а также 187 миллионов рублей субсидии на строительство автодороги к активно развивающемуся пригородному селу Началово, где в 2022 году планируется ввести 32,8 тысяч квадратных метров жилья.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Астраханская область Астрахань Астраханская область

Главное сегодня

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших