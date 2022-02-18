Астраханским селам выделят 9 млн рублей на создание условий для спорта

Для созданий комфортных условий для занятия физкультурой и спортом в сельских школах Астраханской области в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование" будут отремонтированы спортзалы и оснащены инвентарем спортплощадки на общую сумму 9 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, в общей сложности проект охватывает около 3,5 тысяч школьников из девяти школ. До конца 2024 года комфортные условия для занятий физической культурой и спортом в соответствии с современными стандартами будут созданы еще в 27 школах региона.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году в городе и районах области создана инфраструктура для занятия спортом для всех желающих. В частности, завершены работы по устройству футбольного поля в селе Карагали, приобретен комплект искусственного покрытия с легкоатлетическими беговыми дорожками для спортивного поля в микрорайоне Бабаевского. Икрянинский и Камызякский районы получили спортивно-технологическое оборудование для открытия физкультурно-оздоровительных комплексов, в Черноярском районе создан центр тестирования ГТО, приобретено оборудование, инвентарь и экипировка для спортшкол, а 15 детей, показавших высокие спортивные результаты, получили выплаты за достигнутые успехи.

- У астраханцев есть потребность в спортивных площадках, - заявил губернатор области Игорь Бабушкин. - В связи с этим я хотел бы напомнить об основной задаче, которая поставлена президентом: к 2030 году число россиян, регулярно занимающихся спортом, должно составить 70 процентов. Для того, чтобы побудить наших земляков к занятиям, нужно создать необходимые условия для всех социальных слоев и возрастов. Именно на это и направлены региональные и нацпроекты.

Как отмечалось на заседании правительства области, создание комфортных условий жизни граждан - цель нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2021 году астраханским застройщикам удалось ввести 543 тысяч квадратных метров жилья, что в 1,7 раза выше запланированных показателей.

Для дальнейшего стимулирования жилищного строительства решаются вопросы развития инженерных сетей и дорог. Региону выделено 2,7 миллиардов рублей инфраструктурного кредита на обновление сетей водоснабжения и водоотведения, а также 187 миллионов рублей субсидии на строительство автодороги к активно развивающемуся пригородному селу Началово, где в 2022 году планируется ввести 32,8 тысяч квадратных метров жилья.