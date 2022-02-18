Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса

Первые беженцы из Донбасса прибыли на территорию Ростовской области. Как сообщает РИА Новости, их уже расселяют в лагере "Звезда".

Автобусы с надписью "Дети" пересекли пропускной пункт на границе Ростовской области и ДНР и продолжили путь в Неклиновский район. Здесь к их приему незамедлительно были подготовлены оздоровительные лагеря, расположенные на берегу Азовского моря. Они примут примерно полторы тысячи беженцев. В случае необходимости будут развернуты места и в других лагерях и пунктах приема.

Напомним, Ростовская область имеет большой опыт по приему беженцев: в 2014 году через регион прошло более 500 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей.

Как отметило МЧС ДНР, в этот раз может быть эвакуировано до 700 тысяч жителей самопровозглашенной республики.