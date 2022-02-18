На Дону в ближайшие дни ожидают прибытие 100 тысяч жителей Донбасса

В Ростовской области ожидают прибытия 100 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей в ближайшие дни. В регионе начал разворачиваться пункт временного размещения МЧС на десять тысяч человек.

Депутат ГД РФ Виктор Водолацкий сообщил "Интерфакс", что если события будут развиваться как в 2014 году, то ожидается прибытие от 400 до 700 тысяч человек. В таком случае к приему беженцев из Донбасса потребуется подключить другие регионы. Речь идет о Краснодарском крае, Ставрополье, Воронежской и Волгоградской областях. "

По его данным, уже приближаются 45 автобусов и через 1,5 - 2 часа будут уже на территории Ростовской области.

- Самое главное сейчас - разместить детей, а завтра уже когда будет прибывать взрослое население, нужно подключать и другие территории, - сказал он.

Напомним, что самый массовый поток беженцев был зафиксирован на Дону 4 августа 2014 года, когда в регион прибыли около 45 тысяч человек. В том числе 15 тысяч детей.