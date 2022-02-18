На Кубани мужчину арестовали на сутки за хулиганство в самолете

Пассажира самолета из Краснодара в Стамбул сняли с рейса в аэропорту вылета из-за того, что тот не захотел занять свое место на борту и ругался на сотрудников авиакомпании. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО, 52-летний мужчина требовал посадить его рядом с женой и не реагировал на замечания бортпроводников и других пассажиров.

- Гражданин выражался нецензурной бранью в адрес представителей авиакомпании и бортпроводников из-за отказа предоставить ему посадочное место рядом с супругой. Командиром воздушного судна было принято решение отстранить его от дальнейшего полета, супруга с несовершеннолетним ребенком приняла решение покинуть авиалайнер вместе с мужем, - отметили в пресс-службе ведомства.

Полицейские проверили авиадебошира на алкогольное опьянение, но он оказался трезв. За мелкое хулиганство мужчину привлекли у административной ответственности - Советский районный суд Краснодара постановил заключить хулигана под административный арест на сутки и оштрафовать на 2,5 тысячи рублей.