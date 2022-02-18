В Севастополе при пожаре погибла семья из четырех человек

При пожаре в многоквартирном доме, который произошел сегодня рано утром на улице Яблочкова, 2А в Инкермане, погибла семья из четырех человек. Об этом рассказал журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- По предварительной информации, погибла семья. Мужчина-инвалид, мама и двое детей, - сказал Развожаев. - Тела еще не найдены, подтвердить невозможно, но с высокой степенью вероятности произошла трагедия.

По его словам, о гибели семьи рассказал мужчина, проживавший с ними в одной квартире на втором этаже. Он не смог им помочь, но сам успел выпрыгнуть из окна.

По информации МЧС, сигнал о пожаре поступил в шесть утра. Загорелась квартира в деревянном двухэтажном доме. Пламя распространилось на площади 320 квадратных метров. Двое человек доставлены в больницу.

В доме на 12 квартир проживали 34 человека. Для них подготовили места временного размещения в клубе Инкермана.

По словам губернатора, для них найдут временное жилье в общежитиях. Волонтеры предоставят одежду и предметы первой необходимости.

Развожаев также сообщил, что дом был признан аварийным и готовился к расселению. Однако не у всех жильцов были документы на квартиры. Им окажут помощь в оформлении прав на недвижимость.