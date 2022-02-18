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18.02.2022 12:03
Рубрика: Происшествия

В Севастополе при пожаре погибла семья из четырех человек

Текст: Юлия Крымова
Фото: ГУ МЧС России по Севастополю Фото: ГУ МЧС России по Севастополю
Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

При пожаре в многоквартирном доме, который произошел сегодня рано утром на улице Яблочкова, 2А в Инкермане, погибла семья из четырех человек. Об этом рассказал журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- По предварительной информации, погибла семья. Мужчина-инвалид, мама и двое детей, - сказал Развожаев. - Тела еще не найдены, подтвердить невозможно, но с высокой степенью вероятности произошла трагедия.

По его словам, о гибели семьи рассказал мужчина, проживавший с ними в одной квартире на втором этаже. Он не смог им помочь, но сам успел выпрыгнуть из окна.

По информации МЧС, сигнал о пожаре поступил в шесть утра. Загорелась квартира в деревянном двухэтажном доме. Пламя распространилось на площади 320 квадратных метров. Двое человек доставлены в больницу.

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В доме на 12 квартир проживали 34 человека. Для них подготовили места временного размещения в клубе Инкермана.

По словам губернатора, для них найдут временное жилье в общежитиях. Волонтеры предоставят одежду и предметы первой необходимости.

Развожаев также сообщил, что дом был признан аварийным и готовился к расселению. Однако не у всех жильцов были документы на квартиры. Им окажут помощь в оформлении прав на недвижимость.

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